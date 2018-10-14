Сообщили, сколько продлится бабье лето

Бабье лето продлится еще неделю. Фото: Ирина Талимончик

В Украине еще на неделю останется солнечная погода без осадков. Это связано с антициклоном Viktor.

Дождей не ожидается, из всех метеорологических явлений возможны только туманы с дымкой. Однако похолодание не избежать - его ждут в третьей декаде октября.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, погода в течение всей следующей недели обещает быть теплой. Днем воздух будет прогреваться до + 17 - 21 градусов, на юге и западе - до +23 градусов.

Что касается ночных температур, то местами они будут близки к 0. В среднем по Украине ожидается +3 - 9 градусов, в отдельных регионах +1 - 4 градуса.

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Синоптик прогнозирует, что похолодание придет в западные области 21 октября, а затем распространится на большинство областей Украины. Дневные температуры снизятся до + 9 - 15 градусов, информируют Факты.

Во второй половине октября, согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, стоит ждать дождей и даже заморозков.