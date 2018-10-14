В Киеве не дали уничтожить памятник советскому генералу

Представители "Добровольческого движения ОУН" собрались уничтожить памятник генералу советской армии Николаю Ватутину в Киеве.

Об этом рассказал лидер движения Николай Кохановский на своей странице в Facebook.

"Друзья, завтра, 14.10.2018 года, собираемся в 11.00 у ст.м." Арсенальная "и идем в Мариинский парк, чтобы максимально повредить советских идолов - арсенальского большевика-мятежника и оккупанта Ватутина. В прошлую среду такой план мероприятий окончательно утвердил оргкомитет по празднованию дня создания УПА в составе Добровольческий Движение ОУН, Черный Комитет, Белый Молот, ОО "СМУГА", - пояснил он.

Кохановский добавил, что представители полиции уже много раз звонили и просили не уничтожать памятник.

Позже появилась трансляция с места событий. Участники акции принесли с собой лестницу, чтобы сбросить памятник. Но правоохранители оцепили памятник плотным кольцом и не пропускали к нему. В результате, радикалы упустили инструмент по полицейским и не смогли пробраться.

Паблик "ДТП" опубликовал фото с места событий:

29 февраля 1944 года на Волыни Ватутин получил пулевое ранение от украинских партизан УПА и из-за неудачного лечения умер.