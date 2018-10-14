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воскресенье, 14 октября 2018 13:06

Во Львове изменили назначение российского культурного центра

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Во Львове изменили назначение российского культурного центра
Во Львове открыли Дом воина. Фото: Скриншот

В воскресенье, 14 октября, в День защитника Украины во Львове торжественно открыли Дом воина. Как сообщает "Радио Свобода", Дом должен стать общим общественным пространством для военных, защищающих Украины на востоке или уже прошли боевой путь.

Здание, которое более 27 лет занимал российский культурный центр, Львовский облсовет, как собственник имущества, после ремонта помещения передала украинским бойцам. В Доме экспонируется часть частной милитарной коллекции львовянина, майдановцев, участника боевых действий в Донбассе Владимира Правосудова.

Среди экспонатов - старинное оружие времен Наполеона, Первой и Второй мировой войн. Пистолеты, пушки, винтовки, сабли, военная форма разных военных формирований. Отмечается, что Дом воина находиться в коммунальной собственности.

В течение двух недель должны быть решены все организационные вопросы и назначен руководитель.

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В заведении увеличат экспозицию, представят книги, фильмы, выставки о боевых действиях на Донбассе и тому подобное.

Выбор даты для праздника, 14 октября, был обусловлен исторической традиции чествования украинской армии на Покров. Также 14 октября традиционно отмечается как день создания Украинской повстанческой армии и День украинского казачества.

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Дата
14
октября

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