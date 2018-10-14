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воскресенье, 14 октября 2018 13:00

Благодаря им Украина существует: открыли Зал памяти погибших защитников
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Президент Петр Порошенко и его жена Марина Порошенко приняли участие в открытии Зала памяти защитников Украины. Зал создали для почтения памяти военнослужащих, погибших в борьбе за свободу Украины на протяжении 1992 - 2018 годов.

"Сегодня мы с вами начинаем новую традицию - новый ритуал поминания украинских героев, которые отдали свою жизнь для того, чтобы жил украинский народ. Не случайно, что эта традиция начинается в Праздник Покровы Пресвятой Богородицы и День защитника Украины 14 октября", - передает слова Порошенко пресс-служба.

Президент подчеркнул, что военные отдали свою жизнь за Украину и украинский народ.

"Неизвестно существовала ли Украина ... Это благодаря им украинский народ есть и будет. Это благодаря им была остановлена ​​российская агрессия, которая так дерзко началась. Это благодаря им Киев, Днепр, Львов сотни наших городов и десятки тысяч сел и поселков имеют возможность жить мирной жизнью. Низкий поклон и вечная память. Не забудем и не простим агрессору ", - сказал Петр Порошенко.

В Украине открыли Зал памяти защитников Украины. Фото: Сensor
В Украине открыли Зал памяти защитников Украины. Фото: Сensor
В Украине открыли Зал памяти защитников Украины. Фото: Сensor
В Украине открыли Зал памяти защитников Украины. Фото: Сensor
В Украине открыли Зал памяти защитников Украины. Фото: Сensor

Военный капеллан 25-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Медведев отметил важность новой традиции почтения героев, погибших за свободу и независимость нашего государства. Он также поблагодарил Президента за введение института капелланства в украинской армии. По его словам, присутствие священников в украинской армии позволяет поддержать военных.

"Молимся за всех военных, которые защищают Украину. Молимся за всех, кто в прошлом погиб", - отметил он.

Президент вместе с жена положили возложили цветы к Памятному колокола и почтили память погибших. Петр и Марина Порошенко выразили слова сочувствия и поддержки родным погибшего героя солдата Михаила Рыбака, которые приняли участие в церемонии открытия Зала памяти. Михаил получил тяжелые ранения в бою 22 мая 2014 возле города Волноваха Донецкой области. За его жизнь боролись в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона, однако спасти защитника не удалось. Михаил Рыбак умер 14 октября 2014, президент наградил его орденом "За мужество" III степени.

Зал памяти - это первый и единственный большой мемориальный проект в Украине за годы вооруженного противостояния российской агрессии. На стенах Зала памяти помещены таблички с фамилиями военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые погибли в течение 1992 - 2018 годов. Всего 2532 таблички.

У сооружения Зала памяти обустроены церемониальная площадка с Колоколом памяти и Стеллой, в которой вмонтированы осколки снарядов. Ежедневный поминальный ритуал будет совершаться ударами колокола, в зависимости от количества погибших в этот день.

В середине Зала памяти, на специальном подиуме, размещено Книгу памяти с именами погибших. Структура Книги построена по принципу календаря: один разворот - один день, где упоминаются все погибшие в этот день за все годы. По состоянию на сейчас лишь 32 развороты (32 дня) остаются пустыми. Во все остальные дни Вооруженные Силы Украины несли боевые потери.

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