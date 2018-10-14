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воскресенье, 14 октября 2018 11:27

Генералом Украина стала женщина

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Генералом Украина стала женщина
Людмила Шугалей, третья справа, получила звание генерал-майора. Фото: Facebook

Президент Украины Петр Порошенко присвоил генеральское звание женщине. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

В звании повышенная Людмила Шугалей, начальник Военно-медицинского управления СБУ. Теперь она носит звание генерал-майора.

Шугалей - 2-я женщина, получившая генеральское звание за историю независимой Украины. 2004 года аналогичное звание присвоено Татьяне Подашевская, руководителю Департамента по связям с общественностью Министерства внутренних дел.

Сегодня в ВСУ проходят службу более 3000 женщин, 43 из них носят полковничью погоны.

Информация о присвоении Шугалей нового звания вызвала резонанс среди пользователей сети.

Так, по мнению Геннадия Зубко, вице-премьер-министра, подобное можно было представить буквально в прошлом году, а "теперь это норма".

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Как стало известно, защитники Авдеевской "ПромКом" обстреливают российско-оккупационными войсками боеприпасами, наполненными неизвестным веществом.

По словам украинских военнослужащих, даже через пару суток после обстрела те продолжают гореть, выдавая ужасный запах. Они предполагают, что оккупанты применяют фосфор или другое запрещенное химическое вооружение. Военные рассказали, что боеприпасы распространяют карбидный запах, а осколки от них, попадая под солнечные лучи, начинали в прямом смысле кипеть.

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октября

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