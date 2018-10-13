"Поцелуй нас в ср*ку" - украинские артисты жестко потролили Путина

Ко Дню защитника украинские артисты снялись в видеоролике, как казаки московскому шайтану письмо писали.

"Владимир-"настамнет", ты шайтан, черт московский, проклятого черта брат и товарищ. Что черти выс*рает, то твое войско пожирает. Не будешь ли ты ку*рвий сыну над казацкими сыновьями господствовать, войска мы твоего не боимся. Чтобы тебя ср*ка впереди лопнула. Скотина ты питерская, всего мира шут. Петух гамбурский.

Не будешь ты даже свиней наших пасти, не то, чтобы над Украиной властвовать. И поцелуй нас в ср*аку", - обратились в ролике к президенту РФ Владимиру Путину.

Видео посвящено всем защитникам Украины - кто защищал и защищает нашу землю от врагов.

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В воскресенье, 14 октября, Украина отмечает День защитника. Праздник отмечается в день святой Покровы Пресвятой Богородицы одновременно с Днем Украинского казачества. С 2015 года является государственным праздником.