Обнаружили уникальный курган с сокровищами различных цивилизаций

Фото: arabat-rada.gov.ua

Археологи открыли 16 захоронений различных культур в кургане эпохи бронзы на Арабатской стрелке в Херсонской области.

"С 17 сентября по 9 октября в селе Счастливцево продолжалась осенняя Арабатская археологическая экспедиция - 2018. Научные сотрудники Института археологии НАН Украины под руководством заведующего отделом Полевого комитета Института археологии НАН Юрия Болтрика провели раскопки кургана бронзового века. Первая находка буквально в первый же день раскопок останков воина-сармата (представителя племени роксоланов) ошеломила всех", - говорится в сообщении Счастливцевский сельсовета.

7 захоронений относятся к ямной культуре, одно - к катакомбной, одно - к срубной культуре, два захоронения принадлежат позднесредневековым кочевникам, три - оставлены поселением культурного круга Бабье, а еще одну могилу оставили роксоланы (представители кочевых сарматов).

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Археологи нашли в кургане железные меч и нож, кремниевый меч, серебряные пронизки, четыре небольших глиняных кувшина, на которых можно хорошо разглядеть орнаменты и фрагменты амфор и другой лепной посуды.

В Запорожской области нашли доисторическое захоронение. В нем находился череп человека, которому делали операцию. Ему 4 тыс. лет.