 
Ексклюзивы
1/5
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
Просмотров: 567
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 504
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1539
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1197
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 4104
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 963
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 738
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3996
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 783
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3627
Фото
Все фото
36
7
6
45
6
&quot;В этом помещении было украинофобское гнездо &quot;русского мира&quot;- открыли Дом воина
"В этом помещении было украинофобское гнездо "русского мира"- открыли Дом воина
Обнаружили уникальный курган с сокровищами различных цивилизаций
Обнаружили уникальный курган с сокровищами различных цивилизаций
Дети в войне: показали правдивые фото из Донбасса
Дети в войне: показали правдивые фото из Донбасса
Горячие пожарные с животными снялись для календаря
Горячие пожарные с животными снялись для календаря
Показали учения НАТО с истребителями вблизи украинских сел
Показали учения НАТО с истребителями вблизи украинских сел
Видео
Все видео
"Поцелуй нас в ср*ку" - украинские артисты жестко потролили Путина
"Поцелуй нас в ср*ку" - украинские артисты жестко потролили Путина
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Возле имений бывшего министра экологии вырубают лес
Возле имений бывшего министра экологии вырубают лес
НАБУ и САП пиарятся на задержании человека, который сам к ним пришел (ВИДЕО) – адвокат
НАБУ и САП пиарятся на задержании человека, который сам к ним пришел (ВИДЕО) – адвокат
Арест бизнесмена Нагорного впервые прокомментировала экс-супруга
Арест бизнесмена Нагорного впервые прокомментировала экс-супруга
Интервью
1/5
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 2313
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 702
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3627
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2826
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 октября 2018
1 Просмотров: 684
Треба вчити мову
– Слепой идиот! Тебе жить надоело? – товстий чоловік років 40 кричить на велосипедиста. Той в'їхав у багажник його Mazda на ...
суббота, 13 октября 2018 23:13

Обнаружили уникальный курган с сокровищами различных цивилизаций
7

  Комментировать

Археологи раскопали древний курган
Фото: arabat-rada.gov.ua
Археологи раскопали древний курган
Археологи раскопали древний курган
Археологи раскопали древний курган
Археологи раскопали древний курган

Археологи открыли 16 захоронений различных культур в кургане эпохи бронзы на Арабатской стрелке в Херсонской области.

"С 17 сентября по 9 октября в селе Счастливцево продолжалась осенняя Арабатская археологическая экспедиция - 2018. Научные сотрудники Института археологии НАН Украины под руководством заведующего отделом Полевого комитета Института археологии НАН Юрия Болтрика провели раскопки кургана бронзового века. Первая находка буквально в первый же день раскопок останков воина-сармата (представителя племени роксоланов) ошеломила всех", - говорится в сообщении Счастливцевский сельсовета.

7 захоронений относятся к ямной культуре, одно - к катакомбной, одно - к срубной культуре, два захоронения принадлежат позднесредневековым кочевникам, три - оставлены поселением культурного круга Бабье, а еще одну могилу оставили роксоланы (представители кочевых сарматов).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великан с жезлом - археологи раскопали курган вождя

Археологи нашли в кургане железные меч и нож, кремниевый меч, серебряные пронизки, четыре небольших глиняных кувшина, на которых можно хорошо разглядеть орнаменты и фрагменты амфор и другой лепной посуды.

В Запорожской области нашли доисторическое захоронение. В нем находился череп человека, которому делали операцию. Ему 4 тыс. лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Выкопали нашли череп человека, прооперированного 4 тыс. лет назад
Выкопали нашли череп человека, прооперированного 4 тыс. лет назад Просмотров: 1800
Великан с жезлом - археологи раскопали курган вождя
Великан с жезлом - археологи раскопали курган вождя Просмотров: 2799
Сейчас вы читаете новость «Обнаружили уникальный курган с сокровищами различных цивилизаций». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
41
 Просмотров: 48344
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
38
 1 Просмотров: 47307
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 42007
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 Просмотров: 18027
Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой
Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой 3 Просмотров: 14931
Общество
"В этом помещении было украинофобское гнездо "русского мира"- открыли Дом воина
"В этом помещении было украинофобское гнездо "русского мира"- открыли Дом воина
36
 Просмотров: 549
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
 Просмотров: 900
"Поцелуй нас в ср*ку" - украинские артисты жестко потролили Путина
"Поцелуй нас в ср*ку" - украинские артисты жестко потролили Путина
 Просмотров: 1710
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
 Просмотров: 567
Климкин назвал "идиотскими" слухи о депортации людей со вторым паспортом
Климкин назвал "идиотскими" слухи о депортации людей со вторым паспортом Просмотров: 171
Больше всего комментируют
13
Госдеп призывает Россию отменить фиктивные выборы
9
Превращать в Грозный не будем - Порошенко дал обещание избирателям Донбасса
9
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
5
Россия не пускает миротворцев на Донбасс
4
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
Голосов: 27050
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua