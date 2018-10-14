Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь

Филарет прокомментировал избрание главы Единой украинской церкви. Фото: Униан

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Украина как достигла автокефалии, так и достигнет объединения всех церквей в одну единую поместную православную церковь.

Об этом Филарет рассказал во время торжественных мероприятий по случаю Дня защитника Украины на Софийской площади, передает УНН.

"И мы как достигли автокефалии, так достигнем и объединение всех православных церквей в одну, несмотря на то, что противодействия будут. И мы предполагаем эти противодействия. Но пусть враги наши знают, что мы и здесь победим. И создадим одну украинскую православную церковь во главе с киевским патриархом. Потому многие думают, что: "а может не патриарх, а митрополит"? Нет! Нет! Украина достойна иметь своего главу патриархом. Другого мы не хотим знать", - подчеркнул Филарет.

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