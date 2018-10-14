Стало известно, очистили ли Ичню от снарядов

В Ичне и прилегающих территориях провели очистку от снарядов. Фото: ТСН

Саперы очистили от снарядов 15 населенных пунктов, расположенных вокруг 6-го арсенала в Ичне Черниговской области. Сводки за прошлые сутки, 13 октября, сообщает ГосЧС.

Разлетевшиеся в результате взрывов боеприпасы убрали с территории Ични и следующих сел: Монастырища, Ольшаны, Коломийцева, Половы, Колесников, Лесных Сорочинцев, Стрельников, Левков, Городни, Тарасовки, Гмырянки, Коршаков, Лучковки и Красного.

За прошедшие сутки спасатели обследовали на наличие боеприпасов 5738 домохозяйств, а с начала операции - 10609. За сутки изъято 339 взрывоопасных предметов (всего - 1473), отработано 49 сообщений от местных жителей об обнаружении боеприпасов (всего - 230).

Параллельно ГосЧС продолжает операцию по ликвидации возгорания на артскладах. 13 октября спецавиация осуществила 38 сбросов воды (148 тонн), всего же с начала работ на тлеющие боеприпасы скинули 702 тонны воды.

Спасатели ликвидировали один пожар лесной подстилки вблизи села Августовка на площади 0,8 га.

В ликвидации техногенной катастрофы задействовано 586 человек и 137 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П и вертолет Ми-8.

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Военная прокуратура по факту произошедшего открыла уголовное производство по статье "Халатность". СБУ рассматривает три версии детонации боеприпасов: совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы; нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов; умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.

Взрывы на складах боеприпасов вблизи города Ичня начались 9 октября около четырех утра. В районе пожара было закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение автомобилей и поездов. 11 октября пожар был полностью ликвидирован, впрочем, сегодня ликвидация последствий пожара на артскладах продолжается. Интенсивность взрывов, а также количество очагов тления значительно уменьшились.