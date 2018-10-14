26 обстрелов и новые ранения - рассказали о ситуации на Донбассе 

 
Ексклюзивы
1/5
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
Просмотров: 720
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
Просмотров: 1296
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
Просмотров: 765
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 522
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1584
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1242
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 4221
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 972
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 738
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 4014
Фото
Все фото
8
4
8
3
5
Крым тонет в мусоре и грязи
Крым тонет в мусоре и грязи
Готовят армию 200-х: россияне показали свои учения в оккупированном Крыму
Готовят армию 200-х: россияне показали свои учения в оккупированном Крыму
Показали &quot;процветание&quot; самого старого города оккупированного Крыма
Показали "процветание" самого старого города оккупированного Крыма
Путинские инженеры объяснили, как будут чинить Керченский мост
Путинские инженеры объяснили, как будут чинить Керченский мост
Французские звезды требуют освобождения Сенцова
Французские звезды требуют освобождения Сенцова
Видео
Все видео
В оккупированном Армянске снова катастрофа
В оккупированном Армянске снова катастрофа
Крымом проехалась колонна неизвестной техники
Крымом проехалась колонна неизвестной техники
На крымском телеканале раскритиковали российские власти
На крымском телеканале раскритиковали российские власти
Обвалилась часть Керченского моста
Обвалилась часть Керченского моста
В Крыму полиция задержали соратника российской власти
В Крыму полиция задержали соратника российской власти
Интервью
1/5
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
Просмотров: 720
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
Просмотров: 1296
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 2727
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 738
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3690
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
Просмотров: 72
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
воскресенье, 14 октября 2018 10:16

26 обстрелов и новые ранения - рассказали о ситуации на Донбассе 

  Комментировать
26 обстрелов и новые ранения - рассказали о ситуации на Донбассе 
Один военный был ранен в Донбассе 14 октября. Фото: Минобороны

В воскресенье, 14 октября, на Донбассе ранили одного украинского военного. Об этом сообщил штаб украинской военной операции объединенных сил.

В ночь на 14 октября поддерживаемые Россией боевики трижды открывали огонь на Донбассе.

Согласно сообщению, 13 октября боевики стреляли 26 раз. За прошедшие сутки потерь среди украинской армии не было.

Боевики "ДНР" заявляют, что украинская армия обстреляла Александровку в ночь на 13 октября. В группировке "ЛНР" не сообщают о боевых действиях 13 и 14 октября.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась об очередном перемирии, начиная с полуночи 29 августа. Решение принято в связи с началом учебного года. Однако в первые же часы ОБСЕ зафиксировала нарушения договоренностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дети в войне: показали правдивые фото из Донбасса

Ранее подобные режимы тишине также не соблюдались, стороны обвиняли в нарушениях друг друга.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Супруг из России приговорили к тюрьме за шпионаж
Супруг из России приговорили к тюрьме за шпионаж Просмотров: 1017
Дети в войне: показали правдивые фото из Донбасса
Дети в войне: показали правдивые фото из Донбасса Просмотров: 3825
Открыли памятник погибшим бойцам
Открыли памятник погибшим бойцам Просмотров: 702
Сейчас вы читаете новость «26 обстрелов и новые ранения - рассказали о ситуации на Донбассе ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
октября

Заключенных раздевали догола и загоняли в камеру с крысами - как выглядит музей в помещении сталинской застенки

Интернат превратили в военный лицей

Умер украинец, который оседлал комету

Закрывают уникальный зоопарк, в котором позволяли играть с животными

Самое читаемое
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
38
 1 Просмотров: 50502
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 46462
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 1 Просмотров: 19098
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
7
 Просмотров: 12277
Субсидия: доходы украинцев будут считать по-новому
Субсидия: доходы украинцев будут считать по-новому Просмотров: 10152
Крым
Климкин рассказал, будут ли наказывать украинцев за двойное гражданство
Климкин рассказал, будут ли наказывать украинцев за двойное гражданство 2 Просмотров: 225
У берегов Крыма затонул теплоход
У берегов Крыма затонул теплоход 1 Просмотров: 846
Денисова пристыдила советника Путина за украинских политзаключенных
Денисова пристыдила советника Путина за украинских политзаключенных Просмотров: 279
"Хронические заболевания" - Аксенов высказался об отравлениях жителей Армянска
"Хронические заболевания" - Аксенов высказался об отравлениях жителей Армянска Просмотров: 324
"Больница снова переполнена" - жители Армянска жалуются на новые химические выбросы
"Больница снова переполнена" - жители Армянска жалуются на новые химические выбросы Просмотров: 81
Больше всего комментируют
10
Превращать в Грозный не будем - Порошенко дал обещание избирателям Донбасса
9
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
6
Россия не пускает миротворцев на Донбасс
4
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
2
Эксперт раскусил Мураева и Рабиновича
Голосов: 960
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua