26 обстрелов и новые ранения - рассказали о ситуации на Донбассе 

Один военный был ранен в Донбассе 14 октября. Фото: Минобороны

В воскресенье, 14 октября, на Донбассе ранили одного украинского военного. Об этом сообщил штаб украинской военной операции объединенных сил.

В ночь на 14 октября поддерживаемые Россией боевики трижды открывали огонь на Донбассе.

Согласно сообщению, 13 октября боевики стреляли 26 раз. За прошедшие сутки потерь среди украинской армии не было.

Боевики "ДНР" заявляют, что украинская армия обстреляла Александровку в ночь на 13 октября. В группировке "ЛНР" не сообщают о боевых действиях 13 и 14 октября.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась об очередном перемирии, начиная с полуночи 29 августа. Решение принято в связи с началом учебного года. Однако в первые же часы ОБСЕ зафиксировала нарушения договоренностей.

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Ранее подобные режимы тишине также не соблюдались, стороны обвиняли в нарушениях друг друга.