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суббота, 13 октября 2018 18:13

Открыли памятник погибшим бойцам
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Открыли памятник погибшим бойцам 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
Фото: "Повернись живим"
Открыли памятник погибшим бойцам 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
Открыли памятник погибшим бойцам 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
Открыли памятник погибшим бойцам 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

13 октября, в Яворове Львовской области состоялось открытие памятника погибшим в Донбассе бойцам 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

"На нем - названия десятков городов в Донецкой и Луганской областях, которые военнослужащие не забудут никогда, ведь там в тяжелых боях с агрессором они боролись за независимость Украины. Идея создания монумента принадлежит представителям 24 ОМБр и появилась еще в 2014 году", - говорится в сообщении фонда "Вернись живым" в Facebook.

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За годы войны бригада потеряла 120 военнослужащих. После церемонии открытия и освящения к памятнику возложили цветы и поставили свечи.

В Киеве на территории Министерства обороны появится Зал памяти с записями обо всех погибших военнослужащих Украины, которые отдали жизнь защищая страну или во время участия в миротворческих миссиях.

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