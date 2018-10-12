Зал славы украинских воинов откроют 14 октября

В Киеве на территории Министерства обороны появится Зал памяти с записями обо всех погибших военнослужащих Украины, которые отдали жизнь защищали страну или во время участия в миротворческих миссиях.

Зал откроют на День защитника Украины - 14 октября 2018, сообщил советником Министра обороны Юрий Бирюков у себя на Facebook.

Автор: Ю. Бирюков Книга памяти

Ежедневно в будни и выходные Зал памяти будет доступен для посещений.

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Сейчас завершаются последние работы по обустройству и начиная с 14 октября в каждый день, когда погиб украинский воин будет раздаваться звон в его память.

Автор: Ю. Бирюков Колокол на территории Министерства обороны

В Киеве создали уникальный колокол, посвященный погибшим в Донбассе воинам. На колоколе выбиты герб Украины и слова "Слава Украине - Героям Слава". Об этом сообщил волонтер Юрий Бирюков и опубликовал соответствующие фото в Facebook.