За погибшими бойцами начнут бить в колокол

Автор: facebook В Минобороны ежедневно будут бить в колокол по погибшим военными

Завтра и каждый день в Министерстве обороны Украины будут бить в колокол по погибшим военными.

"Завтра он начнет свою вахту. Церемония будет проходить ежедневно в 9.00", - написал в Facebook советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

Колокол установили на территории Министерства.

Планируют установить веб-камеру, которая будет осуществлять трансляцию.

Завтра первым ударит в колокол отец погибшего военного, а в дальнейшем эту церемонию осуществлять военные из роты почетного караула.

Пользователи соцсети назвали установлен колокол хорошей идеей.

На колоколе выбиты герб Украины и слова "Слава Украине - Героям Слава".

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В Киеве на территории Министерства обороны появится Зал памяти с записями обо всех погибших военнослужащих Украины, которые отдали жизнь защищали страну или во время участия в миротворческих миссиях. Зал откроют на День защитника Украины - 14 октября 2018.