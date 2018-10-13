Дети в войне: показали правдивые фото из Донбасса

В центре Берлина на площади Доротеи Шлегель открылась фотовыставка "Дети в войне". Экспозиция под открытым небом рассказывает о маленьких украинцах, оказавшихся в зоне военного конфликта на Донбассе.

Главной целью авторов было привлечь внимание к искореженного войной детства, пишет krymr.com.

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Следствие российской агрессии - это сотни убитых и раненых детей. 250 тыс. внутренних перемещенных лиц, из которых около 50 тыс. не имеют доступа к образованию, а еще 300 тыс. живет в зоне конфликта. Именно о них рассказывают 32 фотографии, представленные международными и украинскими художниками, журналистами, режисерами.

Фото: ua.krymr.com

В ДНР больные диабетом дети не могут позволить себе купить тест для измерения уровня сахара в крови - цены на них заоблачные. Стоимость тест-полосок стартует от 1232 рублей (492,80 грн) И доходит до 2460 рублей (984 грн).