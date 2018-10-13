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суббота, 13 октября 2018 20:39

Супруг из России приговорили к тюрьме за шпионаж

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Супруг из России приговорили к тюрьме за шпионаж
Мужчина и женщина собирали информацию о ВСУ. Фото: iPress.ua

Супруги из России собирали и передавали боевикам ДНР информацию о Вооруженных силах Украины.

"Как установлено судом, чета граждан Российской Федерации при содействии местных жителей собирали и передавали данные о дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих, военной техники ВСУ и других военных формирований Украины, перемещаемых по территории Запорожской и Донецкой областей и участвующих в проведении АТО на территории Донецкой области", - сообщает портал "Судебная власть Украины".

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Обвиняемых приговорили к лишению свободы сроком на 10 лет с конфискацией всего имущества. Отбывать наказание они будут в уголовно-исполнительных учреждениях закрытого типа.

До вступления приговора в законную силу обвиняемые будут находиться под стражей.

В Донецкой области сотрудники контрразведки СБУ задержали боевика ДНР. Оперативники спецслужбы установили, что руководитель одной из общественных организаций города Дружковка в мае 2014 присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

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