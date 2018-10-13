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суббота, 13 октября 2018 12:53

СБУ показала задержанного боевика

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В Донецкой области сотрудники контрразведки СБУ задержали боевика ДНР.

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель одной из общественных организаций города Дружковка в мае 2014 присоединился к незаконным вооруженным формированиям, сообщает пресс-центр СБУ.

"Находясь в рядах террористов он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Злоумышленник, в частности, организовывал "несения службы" на незаконных блокпостах боевиков, которые располагались в Дружковке. Также он обеспечивал вооруженную охрану на так называемых "избирательных участках" во время псевдовыборов на временно оккупированной территории Донетчины", - заявили в спецслужбе.

Автор: СБУ
  В Донецкой области задержали боевика
В Донецкой области задержали боевика

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После освобождения Дружковки мужчина длительное время скрывался от украинских правоохранителей.

Сотрудники СБУ задержали боевика в одном из населенных пунктов Донецкой области по месту жительства его родственников.

Автор: СБУ
  В Донецкой области задержали боевика
В Донецкой области задержали боевика

Продолжаются неотложные следственные действия.

На убитом в Донбассе 8 октября боевике была форма украинского бойца. Фотографию показал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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