Украинский депутат пришел на заседание в форме террористов

Депутат Славянского горсовета Виктор Винниченко пришел на заседание в форме Всевеликого Войска Донского - террористической организации, которая воюет против украинских военных в Донбассе.

Фотографию депутата от "Опоблоку" показал общественный активист Виталий Овчаренко в Facebook.

"Когда русские говорят, что" Можем повторить "- будьте уверены. При первой же возможности - они повторят 2014-й. На фото депутат славянской городского совета от "Опоблоку" Винниченко Виктор в форме Всевеликого Войска Донского - структуры, которая участвует в войне против Украины ", - написал Овчаренко.

Автор: Facebook Депутат от "Опоблока" Выктор Винныченко пришел на работу в форме террористов

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Добавил, что Винниченко 2014-го участвовал в похоронах российских террористов - шел за гробом в форме русского казака и кричал "Слава героям Донбасса!" и "Россия!".

В начале сентября стало известно, что в школу села Марково Константиновского района Донецкой области вернется учительница химии 59-летняя Ольга Черкашина. Она отсидела в СИЗО 6 месяцев по обвинению в терроризме.