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пятница, 12 октября 2018 13:04

На убитому боевике была украинская форма

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На убитому боевике была украинская форма
Убитый террорист "Питер" позирует в украинской военной форме. Фото: Facebook

На убитом на Донбассе 8 октября боевике была форма украинского бойца.

Фотографию показал офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.

"Очень интересная форма на ликвидируемом 8 октября 2018-го боевике из Питера, проходившего службу в российско-оккупационных войсках 2омсбр 2АК. Да, это пиксель украинского образца", - отметил военный.

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Убитый боевик - уроженец Санкт-Петербурга 32-летний Никита Ширяев.

Недавно руководитель Института военно-политических исследований Дмитрий Тымчук сообщил, что боевикам ДНР завезли форму СБУ, чтобы те устраивали провокации.

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