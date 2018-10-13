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Уничтожили 2 оккупантов: как прошли сутки в ООС

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Уничтожили 2 оккупантов: как прошли сутки в ООС
За прошедшие сутки было уничтожено 2 оккупантов, 2 получили ранение. Потерь среди украинских защитников нет. Фото: Минбороны

За прошедшие сутки российские оккупанты 26 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 4 раза применял вооружение, запрещенное минского договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 100 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое-4, Новоалександровка, Новозвановка, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Марьинка, Тарамчук, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Опорные пункты украинских войск в районе Новолуганское оккупанты обстреливали из минометов 120-го калибра, артиллерийских орудий калибра 100 мм и вооружения боевых машин пехоты. Из минометов 82-го калибра обстреливали защитники Троицкого и Светлодарска.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение.

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По данным разведки, в течение суток было уничтожено 2 оккупантов, 2 получили ранение. Потерь среди украинских защитников нет.

На Приазовье 9 октября провели тактические учения по отражению высадки морского десанта противника на побережье.

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