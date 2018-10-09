Украинские военные подготовились к встрече с десантом агрессора на Азове

На Приазовье учились отражать наступление вражеского десанта. Фото: Укрінформ

На Приазовье 9 октября провел тактические учения по отражению высадки морского десанта противника на побережье.

В тренировках приняли участие летчики тактической и армейской авиации, личный состав отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины. А также артиллеристы, бойцы полка Национальной гвардии, танкисты и военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей, передает штаб ООС.

"Подразделения, силы и средства из состава Объединенных сил привлекаются к противодесантной обороны. Авиация, артиллерия и танки последовательно уничтожали десант противника при подходе к берегу и при попытках высадиться. Подразделения Национальной гвардии и танкового резерва вытеснили в море противника, который пытался закрепиться на морском побережье", - говорится в сообщении.

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Бойцы разных составляющих сектора безопасности и обороны действовали слаженно и справились с заданиями.

На военном аэродроме бригады тактической авиации имени Петра Франко стартовали международные военные учения "Чистое небо-2018". В тренировках примут участие военные 9 государств - Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.