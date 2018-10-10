ВСУ освободили еще одно село в "серой зоне" на Донбассе

Фото: фонд "Вернись живым"

Объединенные силы провели зачистку населенного пункта вблизи Волновахи.

"Село, в котором до войны проживало 80 человек, в течение 4 лет войны оставалось пустым. Мирные жители покинули его, потому что оккупанты заходили в село, грабили дома и держали людей в страхе. Боевики прятались там в брошенных домах и оттуда обстреливали позиции украинской армии" , - сообщили в пресс-центре ООС.

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Украинская армия продвинулась вперед на 1,2 км. Также военные разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны.

"Бойцы также нашли российские сухпайки, где были указаны города изготовления - например, Пермь и Москва, а также остатки боеприпасов Вооруженных сил РФ с затертыми маркировками".

Село заминировано. Нашли противопехотные мины ПМН-2, ПМН-3 - также российские.

Российско-оккупационное командование усилило меры по мобилизации населения на призыв на "службу" в так называемые войска ДНР и ЛНР. Принудительно вызывают мужчин на военные сборы.