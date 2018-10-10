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среда, 10 октября 2018 09:31

ВСУ освободили еще одно село в "серой зоне" на Донбассе
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Почти вся территория, где была проведена спецоперация, заминирована минами российского производства
Фото: фонд "Вернись живым"
Почти вся территория, где была проведена спецоперация, заминирована минами российского производства
Почти вся территория, где была проведена спецоперация, заминирована минами российского производства
Почти вся территория, где была проведена спецоперация, заминирована минами российского производства
Почти вся территория, где была проведена спецоперация, заминирована минами российского производства

Объединенные силы провели зачистку населенного пункта вблизи Волновахи.

"Село, в котором до войны проживало 80 человек, в течение 4 лет войны оставалось пустым. Мирные жители покинули его, потому что оккупанты заходили в село, грабили дома и держали людей в страхе. Боевики прятались там в брошенных домах и оттуда обстреливали позиции украинской армии" , - сообщили в пресс-центре ООС.

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Украинская армия продвинулась вперед на 1,2 км. Также военные разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны.

"Бойцы также нашли российские сухпайки, где были указаны города изготовления - например, Пермь и Москва, а также остатки боеприпасов Вооруженных сил РФ с затертыми маркировками".

Село заминировано. Нашли противопехотные мины ПМН-2, ПМН-3 - также российские.

Российско-оккупационное командование усилило меры по мобилизации населения на призыв на "службу" в так называемые войска ДНР и ЛНР. Принудительно вызывают мужчин на военные сборы.

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Дата
10
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