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понедельник, 08 октября 2018 14:24

Шантаж и угрозы: на оккупированном Донбассе объявили мобилизацию

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Шантаж и угрозы: на оккупированном Донбассе объявили мобилизацию
На оккупированном Донбассе "призывников" в принудительном порядке вызывают прибыть на сборы до 10 октября / фото: golosua.info

Российско-оккупационное командование усилило меры по мобилизации населения на призыв на "службе" в так називаемые войска ДНР и ЛНР.

Принудительно вызывают мужчин на военные сборы, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Российские оккупационные "администрации" шантажируют местных частных предпринимателей привлечением к ответственности за трудоустройство лиц, которые ранее не привлекались к прохождению "военной службы" и уклоняются от подготовки в "резерве" российских оккупационных войск. При этом, так называемые "военные комиссариаты" обязали руководителей предприятий на оккупированных территориях обеспечить до 10 октября явку всех работников, которые не принимали участия в предыдущих собраниях "резервистов" в августе, для проведения медкомиссии и последующего направления на военно-учебные сборы", - говорится в сообщении.

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Разведка отмечает, что таким образом противник пытается решить проблему пополнения личным составом российских оккупационных войск в зимний период.

На оккупированной территории Луганской области россияне развернули вербовочный пункт призыва к военной компании "Вагнера". О незаконных действиях России информацию собрала Служба безопасности Украины, рассказал руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

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