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воскресенье, 14 октября 2018 10:49

Климкин рассказал, будут ли наказывать украинцев за двойное гражданство

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Климкин рассказал, будут ли наказывать украинцев за двойное гражданство
Климкин прокомментировал двойное гражданство украинцев. Фото: globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что власть не будет наказывать тех жителей Закарпатья, которые кроме гражданства Украины, получили еще и паспорт Венгрии.

Об этом Климкин заявил на пресс-конференции в Ужгороде.

Глава МИД отметил, что сейчас царит эмоциональная волна вокруг того, что Украина выслала венгерского консула из страны.

Второе гражданство не предусмотрено украинским законодательством, но прямого наказания за это нет, и вот все эти петиции (опубликована петиция на сайте Верховной Рады - 24 Канал), которые очень беспокоят сейчас венгерскую общину - обычно мы их осуждаем. Каким образом можно говорить о депортации наших граждан, хотя и противоправно получили второе гражданство, но тем не менее, мы же их за это не наказываем,
- отметил Климкин.

По его словам, слухи о якобы депортации лиц, имеющих двойное гражданство, является "идиотскими".

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"Я еще раз это объяснил, что не волнуйтесь, поскольку здесь какие-то такие идиотские мифы циркулируют: всех будут с дуальными паспортами теперь депортировать. Кого будут депортировать? Для чего депортировать • Не пропускать через границу. Кого не пропускать, для чего? И эти идиотские мифы - они реально распространяются ", - заявил он.

Дипломат отметил, что часть таких мифов идет из венгерских СМИ.

"Мы знаем, поскольку там все, что угодно написали. Но тем не менее, это конечно провокационная петиция, которую мы имеем осудить. Но четко сказать - выполняйте все украинские законы. Если двойное гражданство не предусмотрено украинским законам, эти законы нужно выполнять. Но наказывать за это двойное гражданство никто не собирается ", - подчеркнул Климкин.

Кроме того, глава МИД вспомнил о статье 19 закона о государственной службе, где сказано, что в случае двойного гражданства, лицо не может быть госслужащим.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово Закарпатской области "персоной нон грата" (нежелательным лицом) и отметила, что он должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт, со своей стороны, заявил о высылке украинского консула.

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