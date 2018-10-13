Климкин назвал "идиотскими" слухи о депортации людей со вторым паспортом

Украинская власть не собирается депортировать жителей Закарпатья с двойным гражданством.

"Второе гражданство не предусмотрено украинским законодательством, но прямого наказания за это нет, и вот все эти петиции (опубликованная петиция на сайте Верховной Рады - ред.), которые очень беспокоят сейчас венгерскую общину, - конечно, мы их осуждаем. Каким образом можно говорить о депортации наших граждан, которые, хотя и противоправно, получили второе гражданство, но тем не менее, мы же их за это не наказываем", - подчеркнул глава МИД.

"Я еще раз это объяснил, что не волнуйтесь, поскольку здесь какие-то такие идиотские мифы циркулируют: всех будут с дуальными паспортами теперь депортировать. Кого будут депортировать? Для чего депортировать? Не пропускать через границу. Кого не пропускать, для чего? И эти идиотские мифы - они реально распространяются", - заявил дипломат.

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"Частично они идут из венгерских СМИ. Мы знаем, поскольку там все, что угодно писали. Но тем не менее, это конечно провокационная петиция, которую мы можем осудить. Но четко сказать - выполняйте все украинские законы. Если двойное гражданство не предусмотрено украинским законам, эти законы нужно выполнять. Но наказывать за это двойное гражданство никто не собирается", - подчеркнул Климкин.

После Венгрии в Украине Эрно Кешкеню вручена нота о том, что консул Венгрии в Берегово Закарпатской области объявлен персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.