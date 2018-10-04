"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией

Богдан Яременко: Мы можем требовать, чтобы консульское присутствие на территории стран привели в соответствие. Фото: 5 канал

Высылка консула Венгрии - просто имитация борьбы за украинские интересы.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua сказал дипломат Богдан Яременко.

"Прецеденты высылки - довольно частое явление. Но обычно это делается без общественной огласки, чтобы еще больше не осложнять отношения между странами. Ситуацию с венгерским консулом специально вынесли на всеобщее внимание. Именно поэтому этот случай выглядит прецедентным. В последнее время мы высылали в большинстве российских представителей, но периодически подобные действия были и в отношении других европейских государств", - объясняет он.

Венгры считают наш шаг безосновательным и в ответ ведут себя так же, говорит эксперт.

"Будапешт выслал представителя Украины. Здесь мы можем на международной арене заявлять, что это не правомерные действия. Ведь он ничего не нарушал, и это является просто симметричным ответом. Мы хоть как-то аргументировали свое решение", - считает Богдан Яременко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом

По его мнению, дальнейшее развитие отношений с Венгрией зависит от реакции нашего МИД.

"Наша власть решила продемонстрировать свой патриотизм, поэтому скорее всего ситуация будет обостряться. Мы можем требовать, чтобы консульское присутствие на территории стран привели в соответствие. Украина имеет два представительства в Венгрии - консульство и посольство. Будапешт имеет три - консульство и посольство в Берегово и генеральное консульство в Ужгороде. Можем требовать уравнять количество представителей и закрытия одного из венгерских учреждений. Но это не решит конфликта. Если украинцы захотят получить второе гражданство, они найду возможность это сделать. Мы должны распространять свое влияние в Закарпатье и показывать людям, что они имеют достойное будущее в составе Украины ", - добавляет дипломат.

Послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню вручена нота о том, что консул Венгрии в Берегово Закарпатской области объявлен персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.