Комплекс "БУК М1" и танк "Оплот" - стартовала выставка нашей техники

Фото: Юрий Гоголев

В День защитника Украины в Киеве на Михайловской площади открылась выставка военной техники.

На выставке - около 60 единиц техники Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Среди представленных образцов - самоходная пушка "Пион", танк БМ "Оплот", боевая бронированная колесная машина "Дозор - Б", зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1", пиротехническая машина легкого типа "Казак ПМ-Л", санитарная машина.

Посетители могут ознакомиться с несколькими видами бронетранспортеров, танков, бронированных боевых машин, грузовых автомобилей.

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Фото с места события:

Автор: Юрий Гоголев

Автор: Юрий Гоголев

Автор: Юрий Гоголев

Автор: Юрий Гоголев Автор: Юрий Гоголев Автор: Юрий Гоголев

Автор: Юрий Гоголев

Автор: Юрий Гоголев Автор: Юрий Гоголев

Автор: Юрий Гоголев

Автор: Юрий Гоголев

Выставка военной техники будет проходит 14 и 15 октября.