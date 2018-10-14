Против стихии все бессильны - ураган сломал американские истребители

Американские истребители повредил ураган "Майкл". Фото: international.sindonews.com

Ураган "Майкл" повредил несколько самолетов на американской авиабазе "Тиндалла". Об этом сообщает военное издание Air Force Times.

"Неназванная количество самолетов, стоявших внутри ангаров на военно-воздушной базе" Тиндалла "во Флориде, вероятно, были повреждены, когда ураган" Майкл "опустошил базу", - говорится в репортаже.

Пресс-секретарь ВВС Энн Стефанек заявила, что некоторые самолеты были оставлены в ангарах из-за необходимости проведения технического обслуживания или по соображениям безопасности, однако все эти ангары были повреждены, когда шторм 4 категории обрушился на побережье Мексиканского залива в прошлую среду. "Мы предполагаем, что самолеты, припаркованные внутри, также могут быть повреждены, но мы не будем знать размер убытков, пока наши экипажи не смогут безопасно войти в эти ангары и оценить его", - сказала Стефанек. Руководство не уточняет, сколько именно истребителей оставалось в ангарах.

Между тем, пользователи на странице "Форума ВВС" в Facebook, утверждают, что четыре истребителя F-22 Raptor с 43-й эскадрильи не смогли вылететь и, возможно, были повреждены.

Фотографии, распространенные в соцсетях, демонстрируют ангар с F-22, у которого полностью отсутствует крыша; СМИ утверждает, что десять таких самолетов могли быть повреждены ураганом. Также издание публикует изображения сильно поврежденных целевого самолета QF-16. Другие соцсети выложили фото поврежденного тренировочного MU-2.

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Руководство ВВС заявило, что специальная группа 23-й эскадрильи специального назначения начала полеты в "Тиндалла" в четверг. На базе уже очищенная взлетно-посадочная полоса. Задача эскадрильи - помочь в восстановлении функционирования базы и предоставления гуманитарной поддержки.

Самолеты, как считают источники СМИ, подлежат восстановлению, но ремонт будет очень дорогим.

Ураган "Майкл" обрушился на юго-восток США.