Против стихии все бессильны - ураган сломал американские истребители

 
Ексклюзивы
1/5
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 2466
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
Просмотров: 1116
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
Просмотров: 1413
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
Просмотров: 819
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 531
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1611
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1260
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 4266
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 972
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 738
Фото
Все фото
7
45
41
9
41
Подводный Чернобыль - токсическая нацистская лодка 75 лет травит море
Подводный Чернобыль - токсическая нацистская лодка 75 лет травит море
Горячие пожарные с животными снялись для календаря
Горячие пожарные с животными снялись для календаря
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Появились кадры с места приземления капсулы &quot;Союза&quot;
Появились кадры с места приземления капсулы "Союза"
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Видео
Все видео
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
Интервью
1/5
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 2457
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
Просмотров: 1116
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
Просмотров: 1413
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 3060
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 756
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
1 Просмотров: 207
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
воскресенье, 14 октября 2018 14:29

Против стихии все бессильны - ураган сломал американские истребители

  Комментировать
Против стихии все бессильны - ураган сломал американские истребители
Американские истребители повредил ураган "Майкл". Фото: international.sindonews.com

Ураган "Майкл" повредил несколько самолетов на американской авиабазе "Тиндалла". Об этом сообщает военное издание Air Force Times.

"Неназванная количество самолетов, стоявших внутри ангаров на военно-воздушной базе" Тиндалла "во Флориде, вероятно, были повреждены, когда ураган" Майкл "опустошил базу", - говорится в репортаже.

Пресс-секретарь ВВС Энн Стефанек заявила, что некоторые самолеты были оставлены в ангарах из-за необходимости проведения технического обслуживания или по соображениям безопасности, однако все эти ангары были повреждены, когда шторм 4 категории обрушился на побережье Мексиканского залива в прошлую среду. "Мы предполагаем, что самолеты, припаркованные внутри, также могут быть повреждены, но мы не будем знать размер убытков, пока наши экипажи не смогут безопасно войти в эти ангары и оценить его", - сказала Стефанек. Руководство не уточняет, сколько именно истребителей оставалось в ангарах.

Между тем, пользователи на странице "Форума ВВС" в Facebook, утверждают, что четыре истребителя F-22 Raptor с 43-й эскадрильи не смогли вылететь и, возможно, были повреждены.

Фотографии, распространенные в соцсетях, демонстрируют ангар с F-22, у которого полностью отсутствует крыша; СМИ утверждает, что десять таких самолетов могли быть повреждены ураганом. Также издание публикует изображения сильно поврежденных целевого самолета QF-16. Другие соцсети выложили фото поврежденного тренировочного MU-2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ураган "Майкл": погибла 11-летняя девочка

Руководство ВВС заявило, что специальная группа 23-й эскадрильи специального назначения начала полеты в "Тиндалла" в четверг. На базе уже очищенная взлетно-посадочная полоса. Задача эскадрильи - помочь в восстановлении функционирования базы и предоставления гуманитарной поддержки.

Самолеты, как считают источники СМИ, подлежат восстановлению, но ремонт будет очень дорогим.

Ураган "Майкл" обрушился на юго-восток США.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Британцы настаивают на новых санкциях для России
Британцы настаивают на новых санкциях для России Просмотров: 288
Назвали количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии
Назвали количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии Просмотров: 162
Журналист записал на Apple Watch свое убийство
Журналист записал на Apple Watch свое убийство 1 Просмотров: 1359
Сейчас вы читаете новость «Против стихии все бессильны - ураган сломал американские истребители». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
октября

Заключенных раздевали догола и загоняли в камеру с крысами - как выглядит музей в помещении сталинской застенки

Интернат превратили в военный лицей

Умер украинец, который оседлал комету

Закрывают уникальный зоопарк, в котором позволяли играть с животными

Самое читаемое
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
38
 1 Просмотров: 53247
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 50701
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 1 Просмотров: 19953
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
7
 Просмотров: 13753
Субсидия: доходы украинцев будут считать по-новому
Субсидия: доходы украинцев будут считать по-новому Просмотров: 10584
Мир
Британцы настаивают на новых санкциях для России
Британцы настаивают на новых санкциях для России Просмотров: 288
Назвали количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии
Назвали количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии Просмотров: 162
Журналист записал на Apple Watch свое убийство
Журналист записал на Apple Watch свое убийство 1 Просмотров: 1359
Не стало архитектора, который проектировал аэропорты по всему миру
Не стало архитектора, который проектировал аэропорты по всему миру Просмотров: 279
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
 2 Просмотров: 2556
Больше всего комментируют
10
Превращать в Грозный не будем - Порошенко дал обещание избирателям Донбасса
9
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
4
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
2
Эксперт раскусил Мураева и Рабиновича
2
Путин поднял вопрос автокефалии Украины
Голосов: 979
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua