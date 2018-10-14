Назвали количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии

 
Ексклюзивы
1/5
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
Просмотров: 720
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
Просмотров: 1296
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
Просмотров: 765
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 522
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1584
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1242
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 4221
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 972
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 738
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 4014
Фото
Все фото
7
45
41
9
41
Подводный Чернобыль - токсическая нацистская лодка 75 лет травит море
Подводный Чернобыль - токсическая нацистская лодка 75 лет травит море
Горячие пожарные с животными снялись для календаря
Горячие пожарные с животными снялись для календаря
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Появились кадры с места приземления капсулы &quot;Союза&quot;
Появились кадры с места приземления капсулы "Союза"
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Видео
Все видео
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
Интервью
1/5
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
Просмотров: 720
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
Просмотров: 1296
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 2727
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 738
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3690
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
Просмотров: 72
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
воскресенье, 14 октября 2018 09:45

Назвали количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии

  Комментировать
Назвали количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии
2091 человек пострадали от землетрясения и цунами в Индонезии. Фото: utro.ru

Землетрясение и цунами на индонезийском острове Сулавеси унесли жизни 2091 человек. Об этом заявил официальный представитель провинции Центральный Сулавеси.

Кроме того, более 10,6 тысяч человек получили ранения из-за действия стихии, свыше 2,5 тысяч из них находятся в тяжелом состоянии. При этом более 680 человек числятся пропавшими без вести, а свои дома вынуждены были покинуть более 87 тысяч человек.

Примечательно, что полномасштабная поисково-спасательная операция была завершена 12 октября, но во время разбора завалов спасатели все еще обнаруживают погибших.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шторм ревел, как реактивный двигатель - стихийные бедствия накрыли ночью Землю

Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
октября

Заключенных раздевали догола и загоняли в камеру с крысами - как выглядит музей в помещении сталинской застенки

Интернат превратили в военный лицей

Умер украинец, который оседлал комету

Закрывают уникальный зоопарк, в котором позволяли играть с животными

Самое читаемое
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
38
 1 Просмотров: 50502
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 46462
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 1 Просмотров: 19098
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
7
 Просмотров: 12277
Субсидия: доходы украинцев будут считать по-новому
Субсидия: доходы украинцев будут считать по-новому Просмотров: 10152
Мир
Британцы настаивают на новых санкциях для России
Британцы настаивают на новых санкциях для России
Журналист записал на Apple Watch свое убийство
Журналист записал на Apple Watch свое убийство 1 Просмотров: 1305
Не стало архитектора, который проектировал аэропорты по всему миру
Не стало архитектора, который проектировал аэропорты по всему миру Просмотров: 279
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
 2 Просмотров: 2511
В Ереване открыли памятник Шевченко
В Ереване открыли памятник Шевченко Просмотров: 135
Больше всего комментируют
10
Превращать в Грозный не будем - Порошенко дал обещание избирателям Донбасса
9
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
6
Россия не пускает миротворцев на Донбасс
4
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
2
Эксперт раскусил Мураева и Рабиновича
Голосов: 960
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua