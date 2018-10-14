Назвали количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии

2091 человек пострадали от землетрясения и цунами в Индонезии. Фото: utro.ru

Землетрясение и цунами на индонезийском острове Сулавеси унесли жизни 2091 человек. Об этом заявил официальный представитель провинции Центральный Сулавеси.

Кроме того, более 10,6 тысяч человек получили ранения из-за действия стихии, свыше 2,5 тысяч из них находятся в тяжелом состоянии. При этом более 680 человек числятся пропавшими без вести, а свои дома вынуждены были покинуть более 87 тысяч человек.

Примечательно, что полномасштабная поисково-спасательная операция была завершена 12 октября, но во время разбора завалов спасатели все еще обнаруживают погибших.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков.

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Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать