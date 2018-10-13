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суббота, 13 октября 2018 19:25

Журналист записал на Apple Watch свое убийство

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Журналист записал на Apple Watch свое убийство
Журналиста убили в консульстве. Фото: NEWSru

Смарт-часы Apple Watch записали момент убийства саудовского журналиста Джамала Хашуджи в консульстве Саудовской Аравии в Турции.

Об этом сообщил в субботу, 13 октября, телеканал CNN со ссылкой на турецкую газету Sabah.

Журналист включил запись аудио, когда заходил в здание. Устройство зафиксировал процесс его допроса, пыток и убийства. Звуковые файлы были отправлены на телефон Хашкаджи, который он оставил своей невесте, а также были сохранены в его аккаунте в "облачном хранилище" iCloud.

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Саудовские должностные лица заметили часы и попытались изъять записи. Они несколько раз вводили неправильные пароли и заявили, что удалили некоторые звуковые файлы, разблокировав устройство с помощью отпечатка пальца Хашкаджи.

Представитель компании Apple заявил CNN, что часы Apple Watch невозможно разблокировать таким образом, так как у них нет этой функции.

4 июня в Саудовской Аравии состоялась историческое для страны событие: первой женщине после нескольких месяцев подготовки выдали удостоверение водительницы.

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