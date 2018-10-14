Британцы настаивают на новых санкциях для России

После скандала в Солсбери к России хотят применить новые санкции. Фото: dw.com

Против российских политиков и руководителей розвидмережи РФ могут ввести санкции. Это связано с попыткой отравления в Солсбери бывшего агента Сергея Скрипача и его дочери в марте, информирует The Telegraph.

"Политики России и руководители ее шпионской сети могут быть подвергнуты санкциям через несколько месяцев после отравления в Солсбери", - говорится в сообщении.

Лидеры ЕС близки к соглашению по новому режиму санкций в отношении тех, кто применяет химическое оружие. На то, чтобы такое решение было принято в ходе заседания Совета Европы в Люксембурге, настаивают Великобритания и Франция.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и "ряд близких союзников" призывать к тому, чтобы по отношению к ответственным за использование и распространение химического оружия были применены меры, предусматривающие замораживание активов и запрет на въезд.

"В течение многих лет существовало международное табу на использование химического оружия, но сейчас, после Сирии и Солсбери, оно под угрозой. Теперь нам нужно провести новую красную линию, будет сказано, что для тех, кто использует эту ужасную оружие, цена всегда будет слишком высокой. Эти новые санкции жизненно важные, но это не конец истории ", - заявил британский политик.

Официальный представитель МИД Британии уточнил, что "речь идет не только о России и о Солсбери, это нацелено на использование химического оружия по всему миру".

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Кроме того, Хант намерена настаивать на ускорение введения в действие санкций, связанных с кибератаками, чтобы обуздать растущую угрозу со стороны России компьютерным сетям других стран.

Как стало известно изданию, перед заседанием в Люксембурге, Хант проведет встречу с коллегами из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипач и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери и попали в больницу с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервный реагент "Новичок" российского происхождения.