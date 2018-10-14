Британцы настаивают на новых санкциях для России

 
Ексклюзивы
1/5
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 1548
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
Просмотров: 945
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
Просмотров: 1350
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
Просмотров: 783
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 522
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1593
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1251
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 4239
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 972
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 738
Фото
Все фото
7
45
41
9
41
Подводный Чернобыль - токсическая нацистская лодка 75 лет травит море
Подводный Чернобыль - токсическая нацистская лодка 75 лет травит море
Горячие пожарные с животными снялись для календаря
Горячие пожарные с животными снялись для календаря
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Появились кадры с места приземления капсулы &quot;Союза&quot;
Появились кадры с места приземления капсулы "Союза"
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Видео
Все видео
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
Интервью
1/5
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 1521
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
Просмотров: 945
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
Просмотров: 1350
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 2853
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 738
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
1 Просмотров: 126
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
воскресенье, 14 октября 2018 11:12

Британцы настаивают на новых санкциях для России

  Комментировать
Британцы настаивают на новых санкциях для России
После скандала в Солсбери к России хотят применить новые санкции. Фото: dw.com

Против российских политиков и руководителей розвидмережи РФ могут ввести санкции. Это связано с попыткой отравления в Солсбери бывшего агента Сергея Скрипача и его дочери в марте, информирует The Telegraph.

"Политики России и руководители ее шпионской сети могут быть подвергнуты санкциям через несколько месяцев после отравления в Солсбери", - говорится в сообщении.

Лидеры ЕС близки к соглашению по новому режиму санкций в отношении тех, кто применяет химическое оружие. На то, чтобы такое решение было принято в ходе заседания Совета Европы в Люксембурге, настаивают Великобритания и Франция.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и "ряд близких союзников" призывать к тому, чтобы по отношению к ответственным за использование и распространение химического оружия были применены меры, предусматривающие замораживание активов и запрет на въезд.

"В течение многих лет существовало международное табу на использование химического оружия, но сейчас, после Сирии и Солсбери, оно под угрозой. Теперь нам нужно провести новую красную линию, будет сказано, что для тех, кто использует эту ужасную оружие, цена всегда будет слишком высокой. Эти новые санкции жизненно важные, но это не конец истории ", - заявил британский политик.

Официальный представитель МИД Британии уточнил, что "речь идет не только о России и о Солсбери, это нацелено на использование химического оружия по всему миру".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские СМИ назвали третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Кроме того, Хант намерена настаивать на ускорение введения в действие санкций, связанных с кибератаками, чтобы обуздать растущую угрозу со стороны России компьютерным сетям других стран.

Как стало известно изданию, перед заседанием в Люксембурге, Хант проведет встречу с коллегами из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипач и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери и попали в больницу с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервный реагент "Новичок" российского происхождения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике" 2 Просмотров: 2529
Армен Джигарханян попал в больницу
Армен Джигарханян попал в больницу Просмотров: 306
Россия отказалась продавать нефтепродукты в Беларусь
Россия отказалась продавать нефтепродукты в Беларусь Просмотров: 1395
Сейчас вы читаете новость «Британцы настаивают на новых санкциях для России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
октября

Заключенных раздевали догола и загоняли в камеру с крысами - как выглядит музей в помещении сталинской застенки

Интернат превратили в военный лицей

Умер украинец, который оседлал комету

Закрывают уникальный зоопарк, в котором позволяли играть с животными

Самое читаемое
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
38
 1 Просмотров: 51069
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 47623
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 1 Просмотров: 19368
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
7
 Просмотров: 13249
Субсидия: доходы украинцев будут считать по-новому
Субсидия: доходы украинцев будут считать по-новому Просмотров: 10269
Мир
Назвали количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии
Назвали количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии Просмотров: 135
Журналист записал на Apple Watch свое убийство
Журналист записал на Apple Watch свое убийство 1 Просмотров: 1323
Не стало архитектора, который проектировал аэропорты по всему миру
Не стало архитектора, который проектировал аэропорты по всему миру Просмотров: 279
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
 2 Просмотров: 2529
В Ереване открыли памятник Шевченко
В Ереване открыли памятник Шевченко Просмотров: 135
Больше всего комментируют
10
Превращать в Грозный не будем - Порошенко дал обещание избирателям Донбасса
9
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
4
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
2
Эксперт раскусил Мураева и Рабиновича
2
Путин поднял вопрос автокефалии Украины
Голосов: 963
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua