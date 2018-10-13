Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"

Автор: twitter Сеть взорвалась смехом Путин с Лукашенко проехались на "ГАЗ-69"

Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко проехались вместе на "ГАЗ-69", который в народе называют "козлом".

Видео показал в сети журналист Дмитрий Смирнов.

"Завелся, поехал Путин, Лукашенко и ГАЗ-69", - написал он.

Не все россияне оценили тест-драйв.

"Куча ФСОшникив за налоги голодающего народа охраняют старого впавшего в детство мужика, который играет в машинки, и все это снимается десятками камер и показывается голодающему б * длу ..." - возмущаются пользователи в комментариях.

"Охрана бежала бегом рядом, как у Кима....".

"Все проблемы решены, теперь можно и покататься".

"Восстанавливать СССР наверное поехали..".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путін будет защищать православных в Украине известными методами

Оружейный концерн "Калашников" выставил на международном форуме "Армия -2018" макет военного работа с рабочим названием "Игорек". Это будет управляемая машина для решения инженерных и боевых задач. Весит 4,5 тонни. У соцсетях смеются с работа. Некоторым он напоминает боевую машину ED-209 из фильма "Робокоп" Люка Бессона. Другие дофотошопили машине лицо российского певца Игоря Николаева, одели кокошник и посадили за руль лидера Кремля Владимира Путина.