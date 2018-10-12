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пятница, 12 октября 2018 17:28

Россия отказалась продавать нефтепродукты в Беларусь

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Россия отказалась продавать нефтепродукты в Беларусь
Россия предложила разработать индикативный баланс потребностей Беларуси в нефтепродуктах. Чтобы поставлять топливо исключительно на нужды страны. Фото: Дзеркало тижня

Россия запретила продажу нефтепродуктов и сжиженного газа в Беларусь. Запрет будет действовать с ноября 2018-го до конца 2019-го.

Страны подписали соответствующий протокол. Он предусматривает частичную продажу определенных видов горючего, которые не производят в Беларуси. Экспорт автобензина, дизтоплива, мазута запретили полностью, передает Reuters.

Правительство России летом 2018 года отмечало, что часть нефтепродуктов, поступающих из России в рамках Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин, Беларусь экспортирует в третьи страны. Основные претензии касались мазута. За 7 месяцев 2018 года Беларусь продала более 1,3 млн т мазута.

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В Украину поступает до 40% топлива из Беларуси. Не исключено, что часть его является российским. Таким образом, Россия имеет целью остановить поставки в Украину.

Чтобы не допустить перепродажи топлива, Россия предложила разработать индикативный баланс потребностей Беларуси в нефтепродуктах. Чтобы поставлять топливо исключительно на нужды страны.

На стоимость топлива влияет цена нефтепродуктов и курс гривны. Ведь 80% нефтепродуктов Украина покупает за рубежом. Рассчитывается за них валютой. Однако на сетевых АЗС продает за гривны. Поэтому каждая дополнительная гривна в курсе доллара означает рост стоимости бензина на 70-80 коп. По словам директора специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, если к концу года доллар будет стоить 30 грн, то бензин подорожает более чем на 2 грн.

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