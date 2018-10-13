Армен Джигарханян попал в больницу

Джигарханян пропустит судебное заседание. Фото: МК

Госпитализировали артиста Армена Джигарханяна.

Народный артист СССР может пропустить судебное заседание против своей бывшей жены Виталины Цимбалюк-Романовской, так как был госпитализирован в Москве, сообщил адвокат Евгений Парфенов.

"Состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное", - сказал юрист.

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По его словам, из-за болезни Джигарханяна также становится недопустимым его участие в судебном заседании 22 октября. Он не стал уточнять диагноз.

В программе на российском канале НТВ обнародовали документ, вносящий новые сведения по делу развода российского актера Армена Джигарханяна и его молодой жены Виталины Цимбалюк-Романовской. 10-го октября всю эту сумму Виталина Цымбалюк-Романовская по поручению сняла со счета Армена Борисовича Джигарханяна и оставила там ноль.