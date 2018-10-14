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воскресенье, 14 октября 2018 15:31

На концерте ко Дню защитника произошел вопиющий инцидент

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На концерте ко Дню защитника произошел вопиющий инцидент
Украинских защитников поздравили видеом с боевиками. Фото: Dt

В Конотопе Сумской области на концерте ко Дню защитника присутствующих военных поздравили видеозаписью с символикой боевиков и их главарями. Также на ролике были кадры с украинскими пленными.

На торжествах присутствовали около полутысячи ветеранов операции на Донбассе, действующие военнослужащие и полицейские. Об этом сообщает ТСН.

Концерт организовывало местное управление культуры. Руководитель организации Елена Шинкаренко уверяет, что накануне лично проверяла видео, и "этого материала на репетиции не было". Теперь инцидент будет расследовать полиция и СБУ.

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В центре Берлина на площади Доротеи Шлегель открылась фотовыставка "Дети в войне". Экспозиция под открытым небом рассказывает о маленьких украинцах, оказавшихся в зоне военного конфликта на Донбассе.

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