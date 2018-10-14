Рассказали, сколько призывников "косят" от армии

Опубликовали впечатляющию статистику о призывниках в Киеве. Фото: 4studio

В сети опубликовали статистику по призывниках Киева, которые прячутся от армии.

Соответствующие данные показал волонтер и блогер Иван Костенко в Facebook.

"В Киеве на воинском учете сейчас находится 89 420 молодых ребят, из которых могут быть призваны 57 429. Из этих 57 000, 80% не приходят в военкомат вовремя и затягивают сроки. Ну и существует еще 33 000 человек которые в принципе скрываются от призыва . Так, кстати призвать должны 744 человека и по состоянию на 11 число было призвано 114 человек. С днем ​​защитника Страна ", - написал Костенко.

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В Хмельницкой области на взятке задержали руководителя одного из объединенных районных военных комиссариатов. Оперативники выяснили, что подполковник требовал от местного жителя тысячу долларов США за помощь в уклонении от призыва.