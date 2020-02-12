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Сообщили последние новости с фронта

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Сообщили последние новости с фронта
Вчера и за текущие сутки потерь среди украинских защитников не было. С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли Фото: facebook.com/pressjfo.news

12 февраля вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. По нашим позициям вели обстрелы из запрещенного миномета калибра 120 мм и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы были в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Новотошковское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; недалеко от населенного пункта Орехово - с миномета калибра 120 мм и станковой противотанкового гранатомета; вблизи Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

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Вчера и за текущие сутки потерь среди украинских защитников не было. С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

На Донбассе боевики усилили обстрелы на передовой. "11 февраля российские оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем в районе населенного пункта Орехово. Кроме того, в том же районе противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, выпустив 9 мин", - сообщает пресс служба Объединенных сил. В результате обстрела потерь среди украинских военнослужащих нет.

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Дата
13
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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