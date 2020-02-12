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Боевики усилили обстрелы накануне заседания ТКГ в Минске

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Боевики усилили обстрелы накануне заседания ТКГ в Минске
Боевики усилили обстрелы на передовой. Фото: Uapress.info

На Донбассе боевики усилили обстрелы на передовой.

"11 февраля российские оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем в районе населенного пункта Орехово. Кроме того, в том же районе противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, выпустив 9 мин", - сообщает пресс служба Объединенных сил.

В результате обстрела потерь среди украинских военнослужащих нет.

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"Эти провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации имеют целью обострить ситуацию в районе проведения ООС, заставить подразделения Объединенных сил вести огонь и в дальнейшем обвинить наших защитников в нарушении режима прекращения огня и срыве Минских договоренностей. Кроме того, по данным разведки, вооруженные формирования Российской Федерации планируют очередную огневую провокацию с использованием тяжелой артиллерии, совершив несколько обстрелов населенных пунктов на временно оккупированной территории Украины", - говорится в заявлении штаба ООС.

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Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что "украинская сторона строго придерживается взятых на себя обязательств по полному и всеобъемлющему прекращении огня. Вместе с тем, силы и средства украинских подразделений находятся в постоянной готовности к адекватному реагированию на любые возможные вызовы и угрозы со стороны оккупантов".

Как известно, на 12 февраля в Минске запланировано следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

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