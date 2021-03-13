Сообщили, когда вернутся спасенные моряки с затонувшего возле Румынии судна

Спасенных в Черном море моряков на следующей неделе могут поверунты в Украину. Фото: УНН

Украинские моряки спасены с затонувшего у берегов Румынии судна "Volgo Balt 179", могут вернуться на родину на следующей неделе.

Румынские военные спасатели в субботу, 13 марта, продолжили поисковую операцию, сообщает посольство Украины в Румынии.

"Спасатели ищут тело погибшего капитана затонувшего судна .. Его в самом начале было зафиксировано в районе аварии, но не смогли поднять на борт спасательного судна. Также первого помощника капитана, который с самого начала спасательной операции считается пропавшим без вести", - говорится в сообщении.

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Все спасенные моряки будут находиться под медосмотром в больнице города Констанца до 15 марта. Им вручили свидетельства для возвращения в Украину.

"В зависимости от состояния здоровья и срока завершения ряда следственных действий румынских правоохранительных органов, возвращение украинских моряков на родину следует ожидать на следующей неделе", - отмечает посольство.

Авария в Черном море произошла утром 11 марта. Там затонул сухогруз Volgo Balt 179. На борту было 13 моряков. Все граждане Украины. Корабль под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца. Моряки проходят медицинский осмотр и получают всю необходимую консульскую помощь.