Авария украинского судна в Черном море: как чувствуют себя спасенные моряки

В Черном море в территориальных водах Румынии утром 11 марта затонуло судно Vоlgo-Balt 179, на борту которого находились 13 украинских моряков. 2 погибли Фото: MarineTraffic

Спасенные украинские моряки с судна "Волго-Балт 179", которое потерпело крушение в Черном море рано утром 11 марта, прибыли 12 марта в румынский порт Констанца.

Жизни морячки, которая была в критическом состоянии, ничего не угрожает, написал в Twitter пресс-секретарь в МИД Украины Олег Николенко.

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По словам дипломата, моряки проходят медицинское освидетельствование и получают всю необходимую консульскую помощь.

Известно, что авария произошла из-за сильного шторма.

Авария в Черном море произошла утром 11 марта. Там затонул сухогруз Volgo Balt 179. На борту было 13 моряков. Все граждане Украины. Корабль под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца.