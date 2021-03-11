Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии

В Черном море в территориальных водах Румынии утром 11 марта затонуло судно Vоlgo-Balt 179, на борту которого находились 13 украинских моряков. 2 погибли. Фото: MarineTraffic

В Черном море у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179, на котором было 13 украинских моряков. 2 человека погибли.

10 членов экипажа удалось спасти, их доставят к пассажирскому причалу в порту Констанца после окончания спасательных работ.

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Известно, что одного члена экипажа еще ищут. Это старший помощник капитана Рамзан Болатханов.

Что именно стало причиной аварии судна - пока не известно. В сети опубликовали видео крушения.

Авария в Черном море произошла утром 11 марта. Там затонул сухогруз Volgo Balt 179. На борту было 13 моряков. Все граждане Украины. Корабль под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца.