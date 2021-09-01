Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото

Фото: Сергей Старостенко

1 сентября в Украине в школу впервые пошли 408 тыс. детей. Еще 130 тыс. стали первокурсниками, сообщило Министерство образования и науки.

В Киеве в этом учебном году более 300 тыс. учащихся, из них 29 тыс. - первоклассники, говорят местные власти.

Gazeta.ua предлагает фоторепортаж с празднования Дня знаний в средней школе села Дмитровка Киево-Святошинского района и в лицее "Евроленд" Святошинского района столицы.

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С 1 сентября украинские школы переходят на новые нормы питания. В меню для учеников ограничили количество соли, сахара и жиров. Но блюда будут разнообразными. Gazeta.ua разобралась, из чего будет состоять и сколько будет стоить меню, и почему его критикуют эксперты.