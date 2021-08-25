Учителей будут премировать за Covid-прививки

Вакцинированным учителям будут платить премии. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

В Ивано-Франковске педагоги, которые до 31 августа иммунизируются хотя бы одной дозой Covid-вакцины, получат премии.

Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в Facebook.

За две дозы вакцины учителя дополнительно получат по 1 тыс. грн. Соответствующее решение накануне принял горисполком. Какую сумму будут платить за одно дозу препарата, чиновник не уточнил.

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"На сегодня (25 августа. - Gazeta.ua) уже провакцинировали 47 процентов педагогов. Но надо двигаться дальше, чтобы мы не сидели на карантине. Вакцинация - единственный способ уберечь себя, близких и коллег", - написал мэр.

Он добавил, что городские власти готовят решение о вакцинации работников в структурах исполнительного комитета.

В Тернопольской области непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет сдавать ПЦР-тест на Covid-19. Только так педагогов будут допускать к работе в школах.