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суббота, 28 августа 2021 14:11

Начало учебного года. Как будут наказывать невакцинированных - ответ главного врача

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Начало учебного года. Как будут наказывать невакцинированных - ответ главного врача
Главный санитарный врач страны рассказал будут ли наказывать тех, кто отказался от вакцинации. Фото: BBC.

Почти миллион украинцев успевают вакцинировать от Covid-19 в течение каждой недели. Однако, Минздрав не успевает выполнить план - вакцинировать 5 млн украинцев до конца лета.

"Этот план уже выполнили более чем на 80 процентов. Возможно, эти 5 миллионов будут уже в первые недели сентября. И это уже большое достижение. Мы начинали с нескольких пунктов, а сейчас максимально развернули инфраструктуру вакцинации. Приехало около 17 миллионов доз. Девять - сохраняются в национальных, областных складах. Это запас вакцин, который готов к использованию. Всего в 2021 году Украина должна получить 45 миллионов доз вакцин. То есть еще 28 миллионов ожидаем до конца года. Больше всего приедет вакцины Pfizer и CoronaVac", - заявил в интервью BBC главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Стеклянного потолка", периода, когда желающих прививаться больше не будет, по прогнозам врача достигнем в декабре 2021-го. Министерство будет вводить коммуникационные стратегии, но "наказывать" тех, кто отказывается от вакцинации не будет.

"Вакцинация является добровольной. Но привитым людям однозначно будет проще пользоваться услугами, посещать публичные мероприятия. Мы будем идти по сценарию европейских стран, когда для невакцинированных создают максимальные препятствия в доступе к публичным местам, где может распространяться инфекция. А для того, чтобы вводить какие-то карательные меры, надо убедиться, что каждый человек имел доступ к вакцинации. То есть сначала надо всех обеспечить вакцинами. Уже после того, как останутся одни противники вакцинации, применять более жесткие меры", - говорит врач.

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А вот школы, где большинство работников не вакцинированы не смогут принимать детей.

"Учителя должны сами решить, хотят ли они нормально работать, или им придется учить дистанционно и при этом чувствовать определенное давление родителей на этот счет. Норма о 80 процентах привитого коллектива касается и воспитателей в детсадах и преподавателей в университетах", - добавляет Кузин.

За последние сутки, 27 августа в Украине зафиксировали 2082 новых подтвержденных случаев Covid-19. Среди них 108 детей и 35 медработников.

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