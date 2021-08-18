Родители начали бороться с русским языком в детском саду в Киеве

Инициатива "украиноязычный день" в детском саду приносит хорошие результаты Фото: glavcom.ua

Семейная пара из Киева запустила инициативу "украиноязычный четверг" в садике, куда водит ребенка. Инициатива должна способствовать овладению детьми и взрослыми украинским языком.

Украинский является основным языком обучения в садиках и школах, но неформально дети продолжают говорить на русском. На нём к детям обращаются воспитатели, а они в ответ к ним. В результате плохо знают родной язык, пишет портал Texty.org.

Основатель инициативы Андрей Ковалев рассказал, что его 3,5-летний сын Матвей разговаривает на украинском, иногда слушает английский, в то же время русский язык он практически не понимает. В прошлом году Матвей пошел в детский сад. Хотя украинский там является основным языком обучения большинство детей говорило по-русски.

По наблюдениям Андрея Ковалева, на детских площадках с детьми до 5 лет 15 - 20% родителей уже говорят на украинском, но это все еще мало. Учителя же говорят, что дети не готовы к школе из-за нехватки навыков высказывания на украинском языке.

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Родители Матвея поговорили с родителями других детей и предложили обучать малышей разговаривать на украинском в садике. Все согласились. Так и появилась инициатива.

В четверг родители с утра до вечера общаются с детьми на украинском и поддерживают их попытки говорить на украинском дома. Включают мультфильмы, музыку и читают книги на украинском языке. Воспитатели же ненавязчиво исправляют детей, когда они говорят что-то на русском. Спрашивают: "А ты знаешь как это будет по-украински?", "А можешь повторить то, что ты сказал, по-украинский?"

Уже вскоре появились первые результаты. Родители и воспитатели заметили, что соблюдение предписанных правил улучшает язык как у детей, так и у них самих. Некоторые дети начали сами напоминать родителям, что в этот день нужно говорить на украинском, одновременно детям стало проще говорить между собой. В садике начинает постепенно формироваться украиноязычная среда.

Некоторые родители после запуска инициативы сказали, что давно думали о том, чтобы больше с детьми говорить на украинском, но на это не решались.

"Конечно, такой "день" классно было бы иметь каждый день, но нужно двигаться постепенно, - сказал Андрей Ковалев. - Думаю, в дальнейшем мы предложим увеличивать количество таких дней в неделе".

К 30-й годовщине Независимости Украины сообщество "Переходи на украинский" запускает языковой марафон. Он продлится до 19 сентября. Зарегистрироваться можно до 18 августа. Участники ежедневно будут получать задания и учебные материалы, которые помогут преодолеть языковой барьер. Для них подготовили советы, техники и упражнения, которые помогут запоминать сложные слова и словосочетания, ударения в украинском языке. Будут говорить о мотивации и вызовах.