День Независимости: людям помогут переходить на украинский язык

Украинцы получили возможность подписаться на языковой марафон. Фото: facebook.com/perehodnamovu

К 30-й годовщине Независимости Украины сообщество "Переходи на украинский" запускает языковой марафон.

Он продлится до 19 сентября. Зарегистрироваться можно до 18 августа по ссылке.

"Для кого Мовомарафон: для всех, кто хочет говорить на украинском, но пока не смог решиться. Для подростков, для родителей, которые стремятся говорить со своими детьми на украинском языке. Для людей, которые работают в сфере обслуживания и так далее, где важно знать украинский язык", - говорится в сообщении.

Участники ежедневно будут получать задания и учебные материалы, которые помогут преодолеть языковой барьер. Для них подготовили советы, техники и упражнения, которые помогут запоминать сложные слова и словосочетания, ударения в украинском языке. Будут говорить о мотивации и вызовах.

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Участие в марафоне бесплатно.

Львовянка 4-летняя Кристина Дуда ведет блог об украинском языке. Ее мать Леся Дуда основала языковую мастерскую "Слово на нОво". На курсах у нее носители языка улучшают свой украинский. Также она создала проект изучения языка детьми. Подала его на конкурс в украинском культурном фонде. Однако программа "Дети культуры", в рамках которой проходил конкурс, имеет условие - 25% финансирования авторы проекта должны собрать на платформе "Спильнокошт".