День Независимости: людям помогут переходить на украинский язык

 
Ексклюзивы
1/5
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 612
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2034
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2205
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 549
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 621
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 405
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6417
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2511
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 540
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1476
Фото
Все фото
5
3
5
7
4
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
&quot;Слуга народа&quot; назвала Верховную Раду &quot;Верховным Советом&quot;
"Слуга народа" назвала Верховную Раду "Верховным Советом"
&quot;Не дамо продати мову&quot;: под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
&quot;Слуги народа&quot; хотят принять русификаторский закон
"Слуги народа" хотят принять русификаторский закон
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
Видео
Все видео
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Наказали заместителя директора гимназии, которая говорила по-русски с журналистами
Наказали заместителя директора гимназии, которая говорила по-русски с журналистами
Atlas Weekend вызвал волну жалоб на нарушения языкового закона
Atlas Weekend вызвал волну жалоб на нарушения языкового закона
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
4-летняя девочка ведет блог об украинском языке - трогательное видео
4-летняя девочка ведет блог об украинском языке - трогательное видео
Интервью
1/5
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 612
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 486
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 378
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2601
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 351
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 837
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
вторник, 10 августа 2021 15:50

День Независимости: людям помогут переходить на украинский язык

  Комментировать
День Независимости: людям помогут переходить на украинский язык
Украинцы получили возможность подписаться на языковой марафон. Фото: facebook.com/perehodnamovu

К 30-й годовщине Независимости Украины сообщество "Переходи на украинский" запускает языковой марафон.

Он продлится до 19 сентября. Зарегистрироваться можно до 18 августа по ссылке.

"Для кого Мовомарафон: для всех, кто хочет говорить на украинском, но пока не смог решиться. Для подростков, для родителей, которые стремятся говорить со своими детьми на украинском языке. Для людей, которые работают в сфере обслуживания и так далее, где важно знать украинский язык", - говорится в сообщении.

Участники ежедневно будут получать задания и учебные материалы, которые помогут преодолеть языковой барьер. Для них подготовили советы, техники и упражнения, которые помогут запоминать сложные слова и словосочетания, ударения в украинском языке. Будут говорить о мотивации и вызовах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Теперь ты можешь выбирать" - сценарист рассказал, почему перешел на украинский

Участие в марафоне бесплатно.

Львовянка 4-летняя Кристина Дуда ведет блог об украинском языке. Ее мать Леся Дуда основала языковую мастерскую "Слово на нОво". На курсах у нее носители языка улучшают свой украинский. Также она создала проект изучения языка детьми. Подала его на конкурс в украинском культурном фонде. Однако программа "Дети культуры", в рамках которой проходил конкурс, имеет условие - 25% финансирования авторы проекта должны собрать на платформе "Спильнокошт".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «День Независимости: людям помогут переходить на украинский язык». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Бубка выиграл последний чемпионат мира

Иловайский котел: "Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг"

ФСБ обвинила украинских граждан в диверсии

Бойцы погибли от взрыва в пещере

Приняли закон, направленный на сближение с Россией

Романтика за пределами Земли: впервые свадьбу сыграли в космосе

Серийный убийца задушил ребенка ремнем безопасности

Самое читаемое
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 18243
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 13167
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство Просмотров: 12654
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 5274
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3267
Сьогодення
Экзамен на уровень владения государственным языком изменили
Экзамен на уровень владения государственным языком изменили Просмотров: 477
Могилевская показала как учит украинский язык
Могилевская показала как учит украинский язык Просмотров: 468
Впечатляющие цифры. Посчитали количество закрытых в течение года книжных магазинов и издательств
Впечатляющие цифры. Посчитали количество закрытых в течение года книжных магазинов и издательств Просмотров: 207
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист 7 Просмотров: 43689
У директоров школ начали проверять знания языка
У директоров школ начали проверять знания языка Просмотров: 243
Больше всего комментируют
9
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
4
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
3
Олимпийка Магучих обнялась с россиянкой - Минобороны вызывает на ковер
2
Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы
2
Темпы растут, но этого недостаточно: как вакцинировать большинство украинцев до конца года
Голосов: 120
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть