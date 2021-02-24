Снижение остроты зрения и носовые кровотечения - астролог назвала знаки из группы риска

Откажитесь от тяжелого физического труда. Контролируйте свое самочувствие. Фото: pixabay.com

24 февраля позаботьтесь о полноценном питании. Есть тенденция к снижению уровня гемоглобина в крови. Голодать в этот период опасно. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Снизится острота зрения, - говорит астролог. - Очки искать не следует. Лучше дать возможность глазам отдохнуть от экранов и мониторов. Откажитесь от тяжелого физического труда. Контролируйте свое самочувствие. Особенно если вы склонность к повышению артериального давления. Может открыться носовое кровотечение. В группе риска Овны и Весы, Девы и Рыбы".

Овен

Отложите подбор новой диеты по крайней мере на неделю. Не готовьте экзотические блюда. Так вы можете вызвать расстройство желудка.

Телец

Откажитесь от длительных переходов. Будут быстро уставать ноги. Избегайте появления отеков. Пейте мочегонные отвары.

Близнецы

Ухудшается обмен веществ. Сдерживайте свой аппетит. Переедание приведет к увеличению веса.

Рак

Обостряется обоняние. Будут плохо переноситься слишком резкие запахи. Не используйте духов. Хорошо проветривайте рабочее помещение.

Лев

Трудно будет удерживать эмоциональное равновесие. Уменьшайте количество контактов с людьми. Чрезмерная перегрузка может привести к нервным срывам.

Дева

Позаботьтесь об удобном положение для спины во время сна и работы. Избегайте развития сколиоза.

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Весы

Резкое изменение температуры блюд может привести к появлению трещин на эмали зубов. Не допускайте преждевременного ее разрушения.

Скорпион

Обезвоживание организма становится причиной преждевременного старения кожи. Пейте больше чистой воды. Пользуйтесь увлажняющими кремами.

Стрелец

Подбирать линзы и очки в этот день не следует. Острота зрения будет колебаться в течение дня в зависимости от вашей усталости.

Козерог

Не желательно проводить физиотерапевтические процедуры. Они могут плохо повлиять на работу сердца. Отложите на несколько дней поход в сауну.

Водолей

Вставайте чуть раньше. Примите контрастный душ. Сделайте зарядку. Активизируйте кровообращение. Тогда днем будете чувствовать себя лучше.

Рыбы

Напомнят о себе бывшие травмы головы. Могут случиться приступы мигрени. Имейте при себе обезболивающие таблетки.

Астролог назвала знаки, в карман которых 24 февраля будут идти деньги.