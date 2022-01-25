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вторник, 25 января 2022 12:56

Снег, морозы и гололед: обновили прогноз на неделю

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Над Украиной в течение недели будут перемещаться атмосферные фронты.

Снег будет идти периодически, но до самого конца недели, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Когда будет приближаться потепление, снег будет переходить в мокрый, ожидается его налипание. Что-то такое прогнозируют завтра в западных областях. Там температура воздуха и ночью, и днем будет колебаться в пределах от трех градусов мороза до трех тепла, разве что в Карпатах будет ниже", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Украиной в течение недели будут перемещаться атмосферные фронты
Украиной в течение недели будут перемещаться атмосферные фронты

На западе 26 января будет мокрый снег с налипанием. На остальной территории страны будет преобладать снег и гололедица. На востоке ожидается самая холодная погода, ночью -6...11°C, днем -3...7°C, осадки будут иметь меньше всего шансов. На севере, в центральных областях и в южной части прогнозируют временами снег, ночью -4...9°C, днем -2...4°C.

В Киеве снег будет интенсивнее идти ближайшей ночью. Завтра днем осадки ослабнут. Температура воздуха ночью до -7°C, завтра днем около -2°C.

В дальнейшем температура воздуха будет повышаться, в конце недели - вплоть до оттепели и небольших "плюсов". Однако потом морозы еще вернутся.

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С четверга в Украину начнет заходить более теплый воздух, температура снова повысится до оттепели, все начнет подтаивать. Дольше всего продержатся морозными восточные области, однако в выходные и там станет теплее.

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января

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