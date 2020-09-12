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воскресенье, 13 сентября 2020 00:52

Смертельное ДТП под Киевом: появились подробности

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Смертельное ДТП под Киевом: появились подробности
Фото с места события

11 сентября под Киевом произошла ужасная авария, которая унесла жизни шести человек. Мать одной из пострадавших рассказала о состоянии лиц, попавших в дорожно-транспортное происшествие.

Как стало известно, трое пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии. У них черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника. 11 человек проходят лечение в Бориспольской многопрофильной больницы, сообщает ТСН.

22-летняя Даша той ночью ехала из Киева в Кременчуг на день рождения отца. Не проехав и полсотни километров от столицы, маршрутка, в которой ехала девушка, попала в аварию. Когда Даша пришла в себя после операции, первое, что она сказала: "Папа, прости меня, я купила тебе кроссовки на день рождения и где-то потеряла".

"В половине шестого утра позвонила и сказала:" Мам, я вообще хорошо себя чувствую. Врачи сказали, что самая легкая. Три швы наложили и я свободна ". Я успокоилась. Думаю, слава Богу. Но потом сделали КТ и оказалось, что гематома. Надо срочно оперировать, пока в сознании", - рассказала мать пострадавшей.

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Правоохранители задержали водителя грузовика DAF, которого подозревают в ДТП в Бориспольском районе Киевской области с шестью жертвами. 21-летний водитель грузовика DAF на трассе Киев – Харьков спровоцировал аварию с участием трех автомобилей.

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