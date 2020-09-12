21-летнему водителю грозит 10 лет тюрьмы

Водителя грузовика содержат в следственном изоляторе. Фото Национальная полиция

Правоохранители задержали водителя грузовика DAF, которого подозревают в ДТП в Бориспольском районе Киевской области с шестью жертвами, сообщает пресс-служба полиции.

Сказано, что 21-летний водитель грузовика DAF на трассе Киев – Харьков спровоцировал аварию с участием трех автомобилей.

"Полиция задержала водителя грузового автомобиля, он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос объявления подозрения правонарушителю. Меру пресечения для задержанного водителя изберет суд", – сказано в сообщении.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В Бориспольском районе на трассе Киев-Харьков в ночь на пятницу, 11 сентября, произошло крупное ДТП, в котором 6 человек погибло и 14 людей пострадали.

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Авария произошла около 4 утра. Столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка. Водитель одного из грузовиков двигался в сторону Киева и врезался в Mercedec-Benz 1320, после чего выехал на "встречку" и столкнулся еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.