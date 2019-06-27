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четверг, 27 июня 2019 18:53

Школьница оспаривает в суде новое украинское правописание

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Школьница оспаривает в суде новое украинское правописание
Состоялось первое судебное заседание по обжалованию нового украинского правописания. Фото: Proms

12-летняя школьница из Херсона Юлия Пиргас оспаривает в суде постановление правительства об утверждении новой редакции украинского правописания.

Сегодня прошло подготовительное заседание Окружного админсуда Киева по иску школьницы в Кабмин, на котором была установлена ​​личность истца, его представителя, поскольку истец является несовершеннолетним, и адвоката. Об этом сообщает УНИАН.

Также на заседании адвокат истца подал ходатайство об истребовании протоколов совместного заседания Министерства образования и науки и президиума Академии наук Украины, на основании которых было согласовано новое правописание.

"Я прошу суд истребовать у ответчика и у Министерства науки и образования указанные протоколы, поскольку одним из оснований иска является то, что правительство утвердило правописание и в течение недели после его утверждения продолжало его менять", - заявил адвокат Дмитрий Ильченко.

Как отмечается, на заседании суд объявил перерыв до 14.00 15 августа.

Школьница Юлия Пиргас рассказала журналиста, почему оспаривает правописание.

"Мне не нравится, что порочат наш язык, они делают ее очень смешным и не современным. Я не понимаю, как на таком языке можно общаться. Это как дать хозяину поля вместо трактора плуг, и как он не захочет обрабатывать свое поле плугом, так и народ не захочет общаться на новом языке. Я не понимаю, для чего мы развивали свой язык, если вот так просто мы должны переключиться на правописание 1929 года", - отметила девушка.

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В то же время мама школьницы Елена Пиргас отметила, что полностью поддерживает исковые требования своей дочери и утверждает, что именно Юлия была инициатором иска.

"Ребенок посмотрела новости, увидела, что меняется правописание. Она спросила у меня, что изменится в правописании, мы просмотрели материалы в интернете, и этого было достаточно, чтобы подать иск", - сказала женщина.

Также она заверила, что и она, и ее семья украиноязычные и не выступают против использования украинского языка, а только против нового правописания.

Адвокат истицы Ильченко в свою очередь заявил, что суд должен отменить постановление Кабина об утверждении правописания, поскольку была нарушена процедура ее принятия. По его словам, при принятии постановления правительство действовало на основании признанного неконституционным закона об основах государственной языковой политики (так называемого закона "Колесниченко-Кивалова"), поскольку именно этот закон предоставлял Кабмину такие полномочия. Однако новый закон о функционировании украинского языка как государственного, не вступил в силу в момент принятия постановления, делегирует эти полномочия специальной комиссии, а не правительству.

На рассмотрение киевского Окружного административного суда поступил иск на Кабинет министров относительно обжалования новой редакции украинского правописания.

Мать обжаловала новое правописание в интересах дочери, которая учится в 7-м классе, сообщила пресс-служба суда.

Женщина просит признать постановление Кабмина противоправным и недействительным. По ее мнению, принимая изменения в правописание, правительство действовало за пределами своих полномочий.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Иск от имени истицы подал адвокат Дмитрий Ильченко, который защищал в суде фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, главу Херсонского облсовета Владислава Мангера.

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